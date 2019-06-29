Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da
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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da

44 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da, System.String[]
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti. - ÜSKÜP
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
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