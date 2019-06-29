TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da
44 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
, Kuzey Makedonya
'da Kalkandelen şehrindeki Alaca
Cami'sini ziyaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
(İHA)
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