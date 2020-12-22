TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi"

22.12.2020 17:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyada en çok insani yardımda bulunan ülke olduğunu anımsatarak, "Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin dünyada en çok insani yardımda bulunan ülke olduğunu anımsatarak, "Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi." ifadesini kullandı.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Şentop, gazetecilerle bir araya geldi.

Şentop, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 yıldan fazla bir zamandır insani esaslara dayalı diplomasi yürüttüğünün altını çizerek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) de ortak tarihi ve kültürel varlıklarla ilgili çalışmalar yaptığını, ayrıca insani yardım faaliyetleri de gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin 2019'dan önceki yıllarda milli gelirine göre insani yardım bakımından dünyada en çok yardımda bulunan ülke olduğunu hatırlatan Şentop, 2019'da ise toplamda en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu aktardı.

Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi. Bu tabi bizim milletimizin, vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetleriyle de alakalı bir husus. Malum dünyada en çok göçmeni barındıran ülke Türkiye. Kuzey Makedonya'nın nüfusunun iki katı kadar Türkiye'de göçmen var. Ağırlıklı olarak Suriye'den olmak kaydıyla birçok ülkeden göçmen var. Biz bu salgın şartlarında birçok ülkenin vatandaşına veremediği sağlık hizmetini göçmenlere de vatandaşlarımızla eşit şekilde veriyoruz."

Türkiye'nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında insani esaslara dayalı yardım çalışmaları yürüttüğünü anlatan Şentop, bunları faaliyet yapılan ülkedeki Türk kuruluşlarının o ülkelerin talepleri ile koordineli bir şekilde, ihtiyaçlar istikametinde yaptığını söyledi.

Şentop, bu kurumların Türkiye'nin markaları olduğunu ve tüm dünyada tanınan kurumlar haline geldiğini vurguladı.

Parlamentolar arası ilişkiler bakımından salgın sürecinde kısıtlamalar olmasına rağmen önceki yıllarda olduğu gibi 2020'de de yoğun geçtiğini aktaran Şentop, Kuzey Makedonya'nın da içinde bulunduğu ve dönem başkanlığını Türkiye'nin sürdürdüğü Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Parlamenter Asamblesi'nin faaliyetlerinden söz etti.

Bu ansamblenin Balkan ülkeleri arasında irtibatları ve ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden Şentop, parlamenter diplomasinin dünyanın büyük değişim arayışları içerisinde olduğu bir dönemde ön açıcı bir istişare zemini oluşturan yapıcı bir işleve sahip olduğunu belirtti.

"Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımlarının daha da artma imkanı var"

Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinin (İBU) Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanındaki ilişkilerin en önemli meyvelerinden biri olduğunun altını çizerek, üniversitenin son yıllarda akademik yapısını güçlendirdiği gibi akademik yayınları itibarıyla da Avrupa ve dünyada tanınırlık kazandığını dile getirdi.

Açılacak yeni bölümlerin de özellikle ülkede ihtiyaç olan alanlara yönelik çok faydalı adımlar olduğunu kaydeden Şentop, diş hekimliği, ebelik ve hemşirelik alanında eğitim verilecek olmasının, halkın daha çok ihtiyaç duyduğu alanlar olduğunu aktardı.

Şentop, Serbest Ticaret Bölgesi ile ilgili uzun zamandır birtakım görüşme ve açıklamalar olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dün en son Sayın (Başbakan Zoran) Zaev'le görüşürken o da bu konuda somut adımların yakın zamanda atılacağını ifade etti. Gevgeli, sadece benim memleketim olması hasebinden değil, özellikle çok önemli bir noktada. Hem Türkiye'den gelenler için Avrupa'ya ulaşan yol üzerinde, hem de sınır bölgesinde. Ulaşım bakımından karayolu ve demiryolunun bulunduğu bir alanda. Türkiye'ye nispeten daha yakın. Bu sebeple buradaki Serbest Ticaret Bölgesi, Türkiye'deki birçok yatırımcı firma bakımından çok cazip olacağını düşünüyorum. Kısa süre içinde Kuzey Makedonya'daki Türk iş adamlarının yatırımlarının hızlı bir şekilde artacağı kanaatindeyim."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Zaev'i Türkiye'ye davet ettiğini aktaran Şentop, salgının geçmesi ile birlikte hem Erdoğan'ın Kuzey Makedonya'yı, hem de Zaev'in Türkiye'yi ziyaret etmesi temennisinde bulundu.

Şentop, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında ekonomik anlamda birçok ortak faaliyet olduğunu belirterek, Türkiye kaynaklı yatırımların 1,2 milyar doların üzerinde olduğunu ve toplamda 5 binden fazla bir istihdam alanı oluşturduğunu söyledi.

Türk yatırımlarının artma imkanı olduğunu dile getiren Şentop, "Doğal gaz dağıtım işi başta olmak üzere enerji, savunma sanayi, tarım alanlarında özellikle otoyol ve baraj yapımı gibi birçok konuda iş birliği yapma imkanımız var. Türkiye'nin gerek kendi sınırları içinde gerekse kendi sınırları dışında tecrübesi olan birçok şirketimiz var. Bunların Kuzey Makedonya'daki ekonomik faaliyetlere büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, salgın döneminde tüm dünyada ülkeler arası ticaret ve ekonomik ilişkilerde ciddi ölçüde gerilemeler olduğunu belirterek, "Fakat Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok ciddi bir gerileme yok. Bu da bizim bu alandaki ilişkilerimizin ne kadar gerçekçi temellere dayandığını gösteriyor, geleceğe ve bu ilişkilerin gelişmesine dair ümitlerimizi güçlendiriyor, artırıyor." diye konuştu.

(bitti)

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi

Mustafa Şentop, Makedonya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye dünyanın en zengin ülkesi değil, ama en cömert ülkesi' - Son Dakika


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