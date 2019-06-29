TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da Alaca Camisini ziyaret etti
31 dakika önce
- Ziyaretten detaylar Camiden genel görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yetkililerden bilgi alması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Camisini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:17 Kaynak: AA
- Ziyaretten detaylar
Camiden genel görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
'un yetkililerden bilgi alması Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya
'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca
Camisini ziyaret etti.
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