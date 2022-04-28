TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da basına açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da basına açıklamalarda bulundu

28.04.2022 10:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde katıldığı iftar programı öncesi basın mensuplarına ziyareti değerlendirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün akşam Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde katıldığı iftar programı öncesi basın mensuplarına ziyareti değerlendirdi. Şentop, Balkan coğrafyasına daha önce de yaptığı ziyaretlere dikkat çekerek, Balkanlara ziyaretlerimizde Türk ve Müslüman toplumları ile sıkça bir araya geldiklerini belirtti.

Şentop bu ziyaretler Ramazan'a denk geldiğinde birlikte iftar programları düzenlendiğini söyledi. Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'ya ziyaretinde bölgedeki Türk toplumu ve Müslümanlarla bir araya geldiğini vurguladı. Daha önce de ziyaret ettiği Bosna'nın Livno şehrinde bir iftar programına katıldığını söyleyen Şentop, 'Bu akşamda Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programına katılıyoruz. Türk toplumu üyeleri STK temsilcileri, üniversite öğrencileri ile birlikte oruçlarımız açacağız. Ayrıca gönül coğrafyamızda mübarek Kadir gecesini idrak ediyoruz. Günlük haftalık ömürlük bakımlar ile hem bedenimizi hem ruhumuzu tedavi ediyoruz. Ramazan ve benzer ibadetler de bu şekilde. Oruç tüm dinlerde bir ibadet olarak var. Artık ramazanın son günlerindeyiz. Bu vesile ile tüm Müslüman kardeşlerimizin Hem Kadir gecesini hem de yaklaşan Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da basına açıklamalarda bulundu
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da basına açıklamalarda bulundu
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da basına açıklamalarda bulundu
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da basına açıklamalarda bulundu

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Balkan Üniversitesi, Mustafa Şentop, Makedonya, Türk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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