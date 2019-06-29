- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da- Şentop Alaca Cami'sini Ziyaret Etti
29 dakika önce
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da Şentop Alaca Cami'sini ziyaret ettiÜSKÜP - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:27 Kaynak: İHA
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya
'da
Şentop Alaca
Cami'sini ziyaret etti
ÜSKÜP - Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop
, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
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