TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplumların en temel sorunlarından birinin vandallık, umursamazlık hatta düşmanlık olduğunu belirterek, "Son yıllarda yükselişini kaygıyla izlediğimiz bu durum, yabancı düşmanlığının, İslamofobinin ve bazı durumlarda Türk karşıtlığının temel sebebidir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamaları çerçevesinde "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Türk Kültürü'nün Kaybolan Değerleri" Sempozyumu düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından düzenlenen sempozyumun açılışına Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, milletvekilleri, akademisyenler ve iş adamlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, sempozyumun çok önemli bir başlığı tartışmak üzere düzenlendiğini vurguladı.

Çağın en temel fikri açmazlarından, meselelerinden birisinin kavramları yerli yerine oturtamamak olduğunu ifade eden Şentop, bu çerçevede kültür kavramı üzerinde durarak, "Kültür, hem sabit hem değişken hem toplumu şekillendiren hem de toplum tarafından şekillendirilen bir niteliğe sahiptir." diye konuştu.

Şentop, kültürü inşa eden kurumlar arasında olan dilin, onu sonraki nesillere aktarma işlevine de sahip olduğunu aktardı.

Bir düşünürün "İnsanların hem bir coğrafyanın hem de bir çağın mensubu olduğu" sözünü hatırlatan Şentop, "Bizler, hem Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın, Arnavutluk'un, Bulgaristan'ın hem de içinde yaşadığımız modern çağın, küresel zamanın mensubuyuz. İşte kültürü, kültürel değer adını verdiğimiz prensipleri ve öncelikleri, bu iki zaviyeden değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Sempozyumun başlığı olan Türk kültürünün hangi değerleri kaybettiği konusunda aşağı yukarı bir mutabakat olduğunu dile getiren Şentop, bu değerlerin kaybına nelerin sebep olduğunun tefekkür edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk yemeklerinin önemine dikkati çekerek, Türk mutfağının bu kadar zengin olmasının sebebinin hazza ve yemeye düşkünlükten gelmediğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Kanaatimce bunun açıklaması başka yerde aranmalı. Türkler en güzel yemeklerini kendileri için değil, misafirleri için hazırlar. Misafir ağırlamayı çok seven, misafiri Tanrı'nın lütfu ve bereket kaynağı olarak gören Türklerin zengin bir mutfağa sahip olması gayet tabiidir. Fakat tek sebep bu da değildir. Mutfağımızın zengin olmasının bir diğer sebebi de farklı kültürlerle temas konusunda istekli ve iyi niyetli olmamızdır."

Modern anlayışın, cemiyeti parçalayan, aileyi bölen ve bireyi sadece kendi menfaati için acımasızca rekabet eden bir hale büründürdüğünü ifade eden Şentop, "Bu benmerkezci ahlak, insanı derin ve trajik bir yalnızlığa itiyor. Sadece Türk toplumunun değil, bütün toplumların en temel sorunlarından biri, ötekine vandallık, umursamazlık hatta düşmanlık yapmak. Son yıllarda yükselişini kaygıyla izlediğimiz bu durum, yabancı düşmanlığının, İslamofobinin ve bazı durumlarda Türk karşıtlığının temel sebebidir." dedi.

Şentop, son 150 yılda büyük acılara muhatap olmuş, derin ve kanlı trajediler yaşamış bu toprakları yeniden barış ve selamet adasına getirmenin mümkün ve gerekli olduğuna işaret ederek, "Bu konuda en büyük çaba da farklı milletten insanların barış içinde yaşadığı Kuzey Makedonya halklarına düşmektedir. Türk topluluğu da bu konuda öncü ve yapıcı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi de 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü'nü tebrik ederek, bu günün resmileşmiş olmasının Kuzey Makedonya'nın farklı topluluklara yönelik saygın yaklaşımının bir diğer önemli nişanesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğine destek verdiğini vurgulayan Caferi, Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği protokol anlaşmasının TBMM'de onaylanmasından dolayı Şentop'a teşekkürlerini iletti.

Caferi, ayrıca iki ülke vatandaşları arasındaki dostluk ve aile bağlarının bölgedeki tüm ülkeler için örnek teşkil ettiğini söyledi.

MATÜSİTEB Başkanı Emin ise sempozyum çerçevesinde Balkanlar ve Doğu Avrupa'dan 13 ülkeden 20'ye yakın Türkoloğun tebliğ sunacağını bildirdi.