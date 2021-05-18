TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Carovska'yı kabul etti - Son Dakika

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, eğitim alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Türkiye-Kuzey Makedonya arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce imzalanması gerektiğini belirtti.

Şentop, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Bakan Yardımcısı Arafat Şabani ile beraberindeki heyeti kabul eti.

Buradaki konuşmasında, dost ve kardeş Kuzey Makedonya'nın değerli bakanı ile beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şentop, iki ülke arasında gücünü müşterek tarihi ve kültürel zenginlikten alan yakın ilişkilerin mükemmel seviyede devam ettiğini dile getirdi.

Mustafa Şentop, çok farklı etnik kökenden, çok farklı kültür ve dillerden insanların birlikte yaşadığı ortamı tesis eden Kuzey Makedonya'nın, Türkiye için Balkanların, hatta Avrupa'nın bir güvencesi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile köklerim nedeniyle kalbimde ülkenize hissettiğim yakınlık, sadece burada yaşayan soydaşlarımızın varlığından değil, komşuluk yaptığımız akraba topluluklarla tarih boyunca huzur içinde bir arada yaşama kültüründen de kaynaklanmaktadır. Biliyorsunuz biz Gevgeli kökenliyiz. Türkiye, bağımsızlığının ilanından itibaren Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ülkedir. Dostumuz ve müttefikimiz Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz karşılıklı destek ve güven zemininde gelişmektedir. İlişkilerimiz çok iyi bir zeminde ilerliyor. İlişkilerimizin her alanda geliştirilmeye müsait, büyük bir potansiyeli bulunmaktadır."

Salgının karşılıklı ziyaretleri engellemesine rağmen 21 Aralık'ta Makedonya'da bulunduğunu anlatan Şentop, geçen ay da Adalet Bakanı Boyan Mariçiç'i TBMM'de misafir ettiğini söyledi. Şentop, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı'nın 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF) için gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Türkçe eğitim konusundaki ihtiyaç ve talepleri bize de geliyor"

TBMM Başkanı Şentop, üst düzey ziyaretlerin ülkelerarası ilişkileri çok daha motive edici ve güçlendirici sonuç doğurduğunu vurgulayarak, eğitimden sorumlu bakanlıklar ve ilgili kurumların, eğitim alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle geliştireceği perspektif ve müşterek projelerin ikili ilişkilerin tamamlayıcı bir boyutunu teşkil ettiğini belirtti. Şentop, şunları kaydetti:

"Bilhassa salgın şartlarında bütün dünyada değişen eğitim metotlarının, uzaktan eğitim modellemelerinin ve yeni teknikler konusunda sanırım Milli Eğitim Bakanımızla görüşmeler yaptınız. Kuzey Makedonya halkı için yaptığınız çalışmaları, Türkiye'ye soydaş ve akraba toplulukların eğitim ve istihdam imkanlarının artırılması için sarf ettiğiniz gayretleri biliyorum. Eğitim alanındaki ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için ülkelerimiz arasında Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce imzalanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin eğitim alanında atılım yaptığı alanlardan biri de mesleki ve teknik eğitimdir. Bilhassa salgın sürecinde meslek okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerimizin; maske, tıbbi önlük, dezenfektan, siperlik gibi sağlık malzemesi üretiminde sergiledikleri başarılar bizi çok memnun etti. Mesleki ve teknik eğitim alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliği de karşılıklı fayda sağlayacaktır."

Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaş topluluğunun ilk ve ortaöğretim düzeyinde Türkçe eğitim konusundaki ihtiyaç ve taleplerinin kendilerine iletildiğini aktararak, "Bunları dikkate aldığınızı biliyorum. Kuzey Makedonya'nın bazı bölgelerinde Türkçe sınıfların açılması ve Türk öğretmenlerin atanması yönünde veliler tarafından belediyelere yapılan taleplerin de en kısa zamanda sizlerin desteğiyle karşılanacağını düşünüyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Konuk heyetin ziyaret kapsamında Edirne ve İstanbul'da da temaslar gerçekleştireceğini belirten Şentop, söz konusu görüşmelerin başarıyla geçmesini, Türkiye'den somut iş birliği fikirleriyle ve güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni etti.

"Yeni konsept sayesinde ülkeler arası etkileşim mümkün olacak"

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Carovska, Türkiye'nin en elzem zamanlarda ülkesinin yanında olduğunu dile getirerek, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parlamenterlere teşekkür etti.

Eğitim alanında karşılaşılan sorunların en önemlisinin salgın olduğunu vurgulayan Carovska, "Hiçbir ülkenin eğitim sistemi buna dayanacak kadar güçlü değildi. Fakat her halükarda son eğitim yılında başarılı bir yıl geçirdiğimize inanıyorum. Pandemiye uyum sağlama noktasında biraz fiziksel, biraz online sistemler geliştirdik. En azından bu yıl için koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Biz istiyoruz ki modern eğitim sistemleri uygulanabilsin, artık dijitalleşmeye geçilebilsin. Çocuklarımızın ve ülkemizin gelişimi için eğitim organizasyonunun sağlanması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Ülkesindeki dört belediyede Türkçe resmi dil olarak kabul edildiği için seçmeli dil olarak tanındığını anlatan Carovska, bunun, amaçladıkları üzere kültürler arası iletişime katkı sağlayacağını söyledi.

Bakan Carovska, misafirperverliği ve kendilerini TBMM'de ağırladığı için Şentop'a teşekkür etti.