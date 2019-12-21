TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'daki 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında ülkede bulunan Şentop, başkent Üsküp'te Caferi ile görüştü.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Şentop ve Caferi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Şentop, Meclis Başkanının misafiri olarak Kuzey Makedonya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin çok iyi bir seviyede seyrettiğini kaydeden Şentop, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilan ettiği zaman ismiyle tanıyan ilk devlet olduğunu vurguladı.

Şentop, hem siyasi hem ekonomik ilişkilerin çok iyi düzeyde devam ettiğini belirterek, "Potansiyelimiz çok daha fazla. Bunu artırmak için de her iki ülkenin yetkilileri iyi niyet, kararlılık içerisinde, bir gayret içerisindedir." dedi.

Parlamenter diplomasi ve ilişkilerinin de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceği kanaati taşıdığını ifade eden Şentop, üst düzey ziyaretlerin, ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki gayretlerin önünü açacağını söyledi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı uluslararası platformlarda da özellikle Avrupa ve Kuzey Atlantik platformlarında da üyelik ve bütünleşme bakımından daima desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini kaydeden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO'ya üyeliği ile ilgili Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin imzaladığı anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisinden çok hızlı bir şekilde geçirdik. Belki tarihin Meclisten geçen en hızlı uluslararası anlaşmasıydı. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği, artık son aşamalara geldi, en kısa zamanda tamamlanacağına inanıyorum. Avrupa Birliği ile ilgili sürecin de bazen aksaklıklar olsa da olumlu bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Kuzey Makedonya demokratik olgunluğa sahip farklı etnik kültürel kökenden vatandaşların olduğu bir ülke. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın birçoğunun farklı etnik kökenlerden vatandaşlarımızın burada akrabaları var, burada ilişkileri var. Vatandaşlarımız arasındaki bu yakınlıkta, ilişkilerimizin gelişmesinde ayrıca bir köprü görevi görmektedir."

Şentop, Kuzey Makedonya'da bulunmalarının bir başka nedenin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı olduğunu belirterek, buradaki vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mevkidaşı Caferi ile iki ülke arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslararası platformlar nezdindeki ilişkileri geniş bir şekilde değerlendirme imkanlarının olduğunu aktaran Şentop, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek, daha iyi bir yere taşıma konusundaki kararlılıklarını ifade ettiklerini anlattı.

Şentop, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin sadece iki ülke arasında ilişki olmadığını belirterek, "Avrupa'nın güvenliği, barışı bakımından da önemli olan, Balkanlarda istikrar bakımından da büyük bir kıymet taşıyor. 12 Nisan 2020 de yapılacak seçimlerin de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti için hayırlı olmasını şimdiden diliyorum." diye konuştu.

Caferi ise baş başa ve heyetler arası dostluk grubunun katılımıyla, yerel ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye ile ilişkileri "tarihi geleneksel dostluk, karşılıklı anlayış, ortaklık ve birçok alanda aktif iş birliği ruhu" çerçevesinde nitelendiren Caferi, "Bu doğrultuda bu görüşme benim için olağanüstü önem taşıyan parlamenter diplomasi doğrultusunda, parlamentolar arası iş birliğinin tamamlayıcı zenginleştirilmesidir." dedi.

Caferi, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya üyelik protokolünü imzalamasından dolayı TBMM'ye teşekkür ederek, Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetlerinin NATO'nun "Kararlı Destek" misyonu bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya Türklerini 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle tebrik eden Caferi, ülkesindeki Türkler ile Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye göçen vatandaşların iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerde güçlü bir köprü oluşturduğunu vurguladı.

Şentop, temasları kapsamında 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu" ve merkezi törene katılacak.

TBMM Başkanı ayrıca Gevgeli Belediyesine araç teslimini gerçekleştirecek, Kuzey Makedonya Anayasa Başkanı Salih Murat ile bir araya gelecek.