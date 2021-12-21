TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

Şentop ve beraberindeki heyet, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından resmi törenle karşılandı.

İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başlayan tören, askeri Şeref Kıtası Kumandanı tekmili, Kuzey Makedonya bayrağı ve Askeri Onur Birliğinin selamlanması ve Askeri Şeref Kıtası'nın önünden geçişle sona erdi.

Karşılama töreninin ardından Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Caferi ile görüşmeye geçti.

Görüşmede Caferi, Türkçe Eğitim Günü'nün sadece Türklerin değil, ülkenin de bayramı olduğunu, bunun iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin devam etmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Caferi, parlamentolar arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde devam etmesini memnuniyet verici olarak niteledi.

Şentop da Üsküp'ü ziyaret etmekten ve Kuzey Makedonya Türkleri için özel anlam ifade eden Türkçe Eğitim Günü'nde mevkidaşıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güzel ilerlediğini belirten Şentop, Kuzey Makedonya halkını ülkenin bu yıl 30. bağımsızlık yılını idrak etmesi nedeniyle tebrik etti.

Tarihi, beşeri ve kültürel bağlardan kuvvet alan çok boyutlu ilişkileri de sürekli olarak ileriye taşıdıklarını, üst düzey ziyaretlerin bu ilişkilere katkısının çok yüksek olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı NATO ve diğer uluslararası alanlarda desteklediğini hatırlattı.

Kuzey Makedonya'yı Avrupa Birliğine (AB) üyelik yolunda da desteklediklerini aktaran Şentop, uluslararası çoklu yapılarda ülkelerin ikili sorunlarını bu noktalara taşımasını doğru bulmadıklarını, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB sürecine itirazının makul zeminde çözüleceği düşündüğünü ifade etti.

Ekonomik ilişkilerimizin de sürekli gelişen bir seyir izlediğini memnuniyetle görüyoruz

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Şentop, ikili ticaret hacmin geçen yıla göre yüzde 46 artış gösterdiğini söyledi.

Şentop, "Bu büyük ivme, ticaret hacmi için belirlediğimiz 1 milyar dolar ortak hedefimize yakın gelecekte ulaşacağımızı tahmin ediyorum." dedi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın bu yıl tarım ürünlerini ve hizmet sektörünü kapsayacak şekilde yapılması ve en yakın zamanda tamamlamasının ekonomik iş birliğin çeşitlendirilmesinin önünü açacağına inandığını vurgulayan Şentop, Türk firmaları 1,3 milyar avroya ulaşan yatırımlarıyla 5 binden fazla kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Kuzey Makedonya ile ortak değerlere sahip olduklarını ve burada yaşayan Türklerinin buna çok büyük katkısı olduğunu vurgulayan Şentop, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin Türkçeyi öğrenmelerini çok önemsediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra küresel iş birliğinin ve dayanışmanın önemine işaret eden Şentop, "Bu bağlamda, Kuzey Makedonya dahil çok sayıda ülkeye sağlık malzemesi gönderdik. Bu alandaki iş birliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın üretimine başladığımızda Makedonyalı kardeşlerimizle dayanışmamızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Şentop'a görüşmede, TBMM Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök eşlik etti.

Meclis anı defterini de imzalayan Şentop, Kuzey Makedonya Meclisinde milletvekillerine hitap edecek.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamaları kapsamında ülkede bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edilecek.

Şentop, daha sonra Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek, Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunda da öğrencilerle bir araya gelecek.

21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına iştirak edecek Şentop, burada da konuşma yapacak.