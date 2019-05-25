TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'ya gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gitti.

Şentop, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gerçekleştireceği iki günlük ziyaret için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan özel uçak "DAP" ile Üsküp'e hareket etti.

Ziyarette, Türkiye-Kuzey Makedonya, Türkiye-Bosna Hersek Parlamenterler Dostluk Grubu'ndan milletvekillerinin de eşlik ettiği Şentop, Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te, Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi tarafından karşılanacak.

Şentop, daha sonra Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edilecek.

Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesini de ziyaret edecek olan Şentop, buradaki iftar davetine katılacak.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, yarın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek.

Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret edecek olan heyet, daha sonra heyet, Livno kentinde iftar yapacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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