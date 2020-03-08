TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (2) - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

32 dakika önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (2)

Marmara, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (2) - Son Dakika
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