TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (1) - Son Dakika

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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (1)
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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