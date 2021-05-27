TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

27.05.2021 20:52
TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile görüştüTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Halid El Meşri ile makamında görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid El Meşri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Halid El Meşri ile makamında görüştü. Şentop, görüşmede ikili ilişkilerin daha da derinleşmesinin önemine değinerek, "Bu gayeyle yakın zaman önce, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubunu kurduk. Grubun başkanlığını, geçmişte Trablus Büyükelçiliğimizde de görev yapmış bir diplomat ve aynı zamanda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı olan Denizli Milletvekilimiz Ahmet Yıldız bey yürütmektedir. Dostluk Grubumuzun gerçekleştireceği çalışmaların ülkelerimiz ve parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin kurumsallaşmasına büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Libya Yüksek Devlet Konseyi arasındaki ilişkiler de sağlam bir zeminde gelişmeye devam etmektedir. Yakın zamanda Temsilciler Meclisinden bir parlamenter heyetin de ülkemizi ziyareti söz konusudur" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP ŞÖYLE KONUŞTU:

"İlerleyen dönemde siyasi desteğimize ilaveten, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını daha da perçinlemek hedefiyle toplumun temel yapısına dokunan eğitim ve kültür gibi alanlarda iş birliğine odaklanmakta da fayda mülahaza ediyoruz. Enerji, finans, ulaştırma, altyapı gibi alanlarda ülkelerimiz arasında ciddi bir iş birliği potansiyeli de mevcuttur. Firmalarımız, Libya'nın kalkınmasına ve yeniden imarına katkıya hazırdır. Ağustos 2020'de imzalanan Mutabakat Muhtırası çerçevesinde gerekli adımların atılması firmalarımızın Libya'ya geri dönüşlerini daha da hızlandıracaktır."

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, TBMM'nin 1952 yılında gönderdiği tebrik mesajını verdi. El-Meşri, "Türkiye Büyük Millet Meclisi 14 Aralık 1952 tarihinde gerçekleşen genel kurulda bu kararı almıştır. Kardeşlik ve dostluğumuzun altını çizmekten gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

El Meşri, Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilereei işaret ederek, "Bu mazbatayı almaktan gurur duyuyoruz. Hediyemizi kabulünüz için çok teşekkür ederim. Yakın ve uzak tarih kardeşliğimizi kanıtlar niteliktedir. Seçimlerden bahsettiniz, Türkiye Libya'nın yanında yer almasaydı şu an seçimlerden değil Trablus'ta toplu katliamlardan toplu mezarlardan bahsediyor olacaktık. Bu münasebetle yanımızda olduğunuz için müteşekkiriz. Libya'lı kardeşlerinizin olarak kalkınmamızda yanımızda olmanızı sürdürmenizi arzu ediyor tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

-İHA-

TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü

Mustafa Şentop, Türkiye, Libya, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı El Meşri ile görüştü - Son Dakika


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