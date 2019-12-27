TBMM Başkanı Şentop - Libya ile yapılan anlaşma - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop - Libya ile yapılan anlaşma - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop - Libya ile yapılan anlaşma

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclisin açılışının 100. yılı etkinliklerine ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından soruları cevapladı. (1)

TBMM Başkanı Şentop - Libya ile yapılan anlaşma

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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