TBMM Başkanı Şentop, "Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiasını Bakan Soylu'ya sordu: Vekiller zan altında kalmamalı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin her ay Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığına işaret etmişti. Soylu, konuyla ilgili ismi savcıya verdiği ifadede açıklayacağını söylemişti.

"VEKİLLER ZAN ALTINDA KALMAMALI"

Habertürk TV'nin haberine göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan "10 bin dolar alan siyasetçi" iddialarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordu. Yazıda şu ifadelere yer verildi;

"Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek. Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin."

KILIÇDAROĞLU DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, Meclis Başkanı Şentop'a çağrı yaparak, milletvekillerinin bu iddia ile zan altında kalacağını belirterek harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti.