TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti

08.03.2022 20:23

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamak'ta makam aracını durduran bir kadınla sohbet ettiği anlara ilişkin video paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamak'ta makam aracını durduran bir kadınla sohbet ettiği anlara ilişkin video paylaştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gittiğimiz Mamak'ta, aracımızı durdurarak güler yüzü ve tatlı sohbetiyle günümüzü daha da anlamlı kılan Kezban Teyzemizle keyifli bir sohbet gerçekleştirip duasını aldık. Teyzemiz bizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamını emanet etti" ifadelerini kullandı. (DHA)

TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti
TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti
TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti

YORUMLAR
500
Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü Eskişehir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Şentop, Twitter, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:04:38. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement