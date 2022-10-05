TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Abdullah ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Abdullah ile görüştü

05.10.2022 12:03

TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Abdullah ile görüştüMALEZYA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, Malezya ziyaretinin ikinci gününde İstana Negara Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Abdullah ile görüştü

MALEZYA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyeti, Malezya ziyaretinin ikinci gününde İstana Negara Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Kral Sultan Abdullah ile görüşmesinde, 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'un daveti üzerine Malezya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmekte olduğunu söyledi. Türkiye ile Malezya arasında parlamentolar arası ilişki ve iş birliğini ilerletme konusunda ortak bir iradeye sahip olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Şentop, 'İkili ilişkilerimiz, üst düzey ve de teknik ziyaretlerle, her alanda gelişip derinleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırmak istiyoruz' dedi.

Görüşmeden sonra Kral Sultan Abdullah tarafından TBMM Başkanı ve beraberindeki Parlamento heyetine öğle yemeği verildi.

Öte yandan TBMM Başkanı Şentop Kral ile görüşmesinden önce Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde, akademisyen ve öğrencilere 'İki Farklı Dünya İki Farklı Hukuk Anlayışı' konulu konferans verdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Abdullah ile görüştü - Son Dakika

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