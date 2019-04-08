Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Mali Ulusal Meclis Başkanı Sidibe ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Mali Ulusal Meclis Başkanı Sidibe ile Görüştü

1 saat önce

- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.

- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, burada Mali Ulusal Meclis Başkanı İssaka Sidibe ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Doha, Katar, Meclis Başkanı, Güncel
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