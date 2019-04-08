TBMM Başkanı Şentop, Mali Ulusal Meclis Başkanı Sidibe ile Görüştü
1 saat önce
- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı.
- Görüşmeden detaylar TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Katar
'ın başkenti Doha
'da düzenlenen Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kurulu'na katıldı. Şentop, burada Mali Ulusal Meclis Başkanı
İssaka Sidibe ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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