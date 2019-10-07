Tbmm başkanı şentop, marmara üniversitesi yeni akademik yılı açılış törenine katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop yüksek lisans, doktora ve öğretim üyeliği görevi de yaptığı Marmara Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.Marmara Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesinde gerçekleşti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Tören, Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğunun müzik dinletisi ile başladı. Ardından üniversite tanıtım filmi gösterildi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aldığı Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevi de yapan Şentop, törende konuşma yaptı. Programın sonunda Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Şentop'a günün anısına plaket takdim etti."ÜNİVERSİTELERDE 7 MİLYON 750 BİN ÖĞRENCİMİZ VAR"Türkiye'deki öğrenci sayısının dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu vurgulayan Şentop, "İlk ve ortaöğretimde 18 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Üniversitelerde 7 milyon 750 bin öğrencimiz var. Bu nüfus, dünyadaki 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bütün hepsi Eylül ayı ortasından itibaren yeni öğretim yılına başladı. Tabii velileri ile, öğretmenleri ile, öğretim üyeleri ile beraber Türkiye'nin aşağı yukarı nüfusunun tamamını ilgilendiren bir dönem başlamış oldu. Ben hayırlı olmasını, verimli, faydalı sonuçlar çıkarmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Az önce ifade ettim, üniversitelerde 7 milyon 750 bin öğrenci var. Bunların 4 milyona yakını örgün öğretimden. Marmara Üniversitemizde 85 binin üzerinde öğrencimiz var. Dolayısıyla Marmara Üniversitesi'ndeki öğrenci sayımız, üniversite öğrencisi sayısının aşağı yukarı yüzde 1'ini geçiyor. Öğretim üyesi bakımından daha iyi bir durumda Marmara Üniversitesi. 170 bine yaklaşan öğretim üyesi, Türkiye'deki sayı. Bunun yaklaşık 3 bin 360'ı Marmara Üniversitesi'nde. Yüzde 2 civarında. Dolayısıyla öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından, Marmara Üniversitesi'nin Türkiye ortalamasına göre 2 kat daha fazla avantajlı olduğunu söyleyebiliriz" dedi."TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERİ AVRUPA VE DÜNYA İLE YARIŞIR HALE GETİRMEK GEREKİYOR"Mensubu olduğu üniversitede ilk kez onur konuğu olarak bulunmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Şentop, şöyle devam etti:

"Marmara Üniversitesi'nde bulunmaktan ayrı bir heyecan duyduğumu belirtmek isterim. Bu salonda daha önce birçok defa bulundum. Bu üniversitenin mensubu olarak bulundum. Bir akademisyen olarak bulundum. Ondan sonra da zaman zaman bazı programlar vesilesi ile buraya geldim. Şimdi Meclis Başkanı sıfatı ile ilk defa huzurlarınızdayım. Bu bakımdan ayrı bir memnuniyet, heyecan içerisinde olduğumu ifade etmeliyim. Türkiye'de yaklaşık son 15 yıldan fazla bir zamandır eğitim-öğretim alanında, özellikle fizik altyapı alanında çok önemli gelişmeler kaydedildi. İlk, orta öğretimden üniversite öğretimine kadar birçok alanda önemli eksikliklerimiz vardı. Derslik sayısından, dersliklerin mekanlarının iyileştirilmesi ile ilgili ciddi problemlerimiz vardı. Öğrencilerimizin ilk ve orta öğretimde sınıflarda çok yoğun olarak yer aldığını biliyorduk. Öğretmen sayısında eksiklerimiz vardı. Son 15 yıl içerisinde bunlar büyük ölçüde giderildi. Yaklaşık 460 bin civarında ilave derslik yapıldı Türkiye'de. Öğretmen sayısında mevcudun yüzde 120'si kadar artış sağlandı. 600 binden fazla yeni öğretmen göreve başladı. Akıllı tahtalardan, ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasına, tabletlere yerleştirilerek öğrencilere verilmesine kadar çok önemli imkanlar sağlandı. Üniversiteler açısından da ben 18 yıldan fazla bir zamanı burada geçirdim. O süre içerisinde öğretim üyelerine tanınan imkanlar bakımından bir çok değişikliği, gelişmeyi burada beraber yaşadık. Tabii bu işin devlete düşen tarafı. Bu konuda her şey yapılmıştır demiyorum. Elbette daha yapılacaklar var. Türkiye büyüyen bir ülke. Genç nüfusun talepleri, ihtiyaçları farklılaşıyor. Çağımızın getirdiği bazı değişiklikler ihtiyaçları artırıyor. Bu bakımdan her şey tamam demiyorum ama çok büyük değişiklikler kaydedildi. Bunu söylemek bir hakkın teslimi olacaktır. Bunun tabii öbür tarafında ise öğrencilerimize, akademisyenlerimize ve üniversite yönetimlerimize düşen bir husus var. Bu imkanların içini doldurmak, ilk ve orta öğretimdeki müfredatları çağımıza, Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek, üniversitelerde de aynı şekilde bu imkanlar ile Türkiye'deki üniversiteleri Avrupa'da ve dünyadaki üniversiteler ile yarışır hale getirmek gerekiyor. Bunlar da akademisyenlerimize, üniversite yönetimlerimize ve tabii ki öğrencilerimize düşen görevler. Az önce bahsettiğim gibi, dünyanın önümüzdeki yüz yılında etkili ve iddialı bir ülke durumundaki Türkiye'nin sahip olduğu birikimi bunlar ifade etmiyor. Bu bakımdan bizim üniversitelerimizin mevcut bilgileri değerlendirme ve Türkiye odaklı bilimsel üretim bakımından çok daha fazla gayret göstermeye, çalışmaya ihtiyacı var. Hepimizin buna ihtiyacı var, Türkiye'nin buna ihtiyacı var."





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