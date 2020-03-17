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TBMM Başkanı Şentop: "Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı"
6 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı"
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Şentop: "Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı" - ANKARA
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