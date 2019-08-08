TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı
1 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeliyle bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:05 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Meclis personeliyle bayramlaştı.
Şentop, Meclis personelinin bayram tebriklerini TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Meclis personeliyle bayramlaşan Şentop, personelin Kurban Bayramı
'nı kutladı.
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