Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop, Meclis personeli ile bayramlaştı

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeliyle bayramlaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeliyle bayramlaştı.
Şentop, Meclis personelinin bayram tebriklerini TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Meclis personeliyle bayramlaşan Şentop, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:05 Kaynak: AA
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