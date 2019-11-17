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TBMM Başkanı Şentop, "Meclis Simülasyonu" etkinliğinde konuştu (1)
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Meclis Simülasyonu" etkinliğinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:15 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Meclis Simülasyonu" etkinliğinde konuştu.
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