TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te görüşme salı günü yapılabilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te görüşme salı günü yapılabilir - Son Dakika Ekonomi

TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te görüşme salı günü yapılabilir

13 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, "Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz.

TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te görüşme salı günü yapılabilir, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop, "Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim" dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:13 
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