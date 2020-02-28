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TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te görüşme salı günü yapılabilir
13 dakika önce
TBMM Başkanı Şentop, "Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz.
TBMM Başkanı Şentop, "Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:13
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