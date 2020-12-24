TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te sergi açtı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te sergi açtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla TBMM Şeref Holü'nde 'TBMM ve Anıtkabir Tabloları Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü kapsamında TBMM Şeref Holü'nde, 'TBMM ve Anıtkabir Tabloları Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Şentop, 2021 yılının tarihte birçok önemli olayın 100'üncü yıl dönümü olduğuna dikkat çekerek, "Bunlardan en önemlisi, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100'üncü yılı olan 12 Mart. İstiklal Marşı'mızın kabulü, TBMM'nin İstiklal mücadelesini kazandığımıza dair kararının tescili anlamına gelmektedir. Ayrıca İstiklal Marşı milletimizin ortak değeri, anayasamızın temel paradigmasıdır" dedi. Şentop, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Bu önemli yıl dönümünün büyük hatırasına ithafen, 2021 yılının 'İstiklal Marşı Yılı' olarak ilanına ve vatan sathında her köşede kutlanmasına dair bir kanun teklifi gece geç saatlerde Genel Kurul'da kabul edildi. Bu teklifi ilk öneren Sayın Cumhurbaşkanımıza, hazırladığımız teklif metnine destek veren bütün siyasi partilerimizin genel başkanlarına, destek veren bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.'TAÇLANDIRMAK İSTEDİK'TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı vesilesiyle Meclis'te bir dizi etkinlik planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bu programların pek çoğunun ertelendiğini kaydeden Şentop, "Hazırlıklarımızın önemli bir kısmını salgın sebebiyle maalesef gerçekleştiremedik. Tedbirler alarak gerçekleştirdiğimiz etkinlerin her birinde Gazi Meclisi'mizin asırlık tarihine şahitlik ettik, kıymetini bir kez daha idrak ettik. Yaz döneminde Pozantı Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 5 Ağustos'ta, tiyatro sanatçılarımızın da katkılarıyla Mustafa Kemal Paşa 'nın Meclis Başkanı sıfatıyla katıldığı ilk Ankara dışı toplantı olan, Pozantı Kongresi'ni, bir asır önceki heyecanla andık ve bu kongrenin İstiklal Savaşı'mız bakımından stratejik önemini tekrar hatırlama imkanı bulduk" ifadesini kullandı.Şentop, açılışını yaptıkları sergiye ilişkin ise şunları kaydetti: "Bugün ise Mustafa Kemal Paşa'nın, TBMM'nin açılışını gerçekleştirmek üzere, Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü olan 27 Aralık münasebetiyle bütün bu etkinlikleri, sanatın insan ruhundaki ve dimağındaki sarsıcı etkisini yaşatarak taçlandırmak istedik. Milli mücadeleyi ve bu mücadelenin kahramanlarını resmeden seçki tablolardan teşekkül eden bu sergiyi hazırladık. Sergimizde, TBMM koleksiyonuna ait 14 eser, Anıtkabir Müzesi koleksiyonuna ait 18 eser bulunmaktadır."

Şentop konuşmasının ardından, serginin açılışını gerçekleştirdi.