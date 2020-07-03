TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te yoğun biçimde (koronavirüs) test yapıyoruz. - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te yoğun biçimde (koronavirüs) test yapıyoruz.

TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te yoğun biçimde (koronavirüs) test yapıyoruz.

TBMM Başkanı Şentop: "Meclis'te yoğun biçimde (koronavirüs) test yapıyoruz. 200 ile 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının yüzde 1'i TBMM'de sadece yapılmış oluyor."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: 'Meclis'te yoğun biçimde (koronavirüs) test yapıyoruz. - Son Dakika

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