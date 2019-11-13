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TBMM Başkanı Şentop: "Meclisin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri için görüş alışverişinde...
6 saat önce
Şentop-Kılıçdaroğlu görüşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:07 Kaynak: AA
Şentop-Kılıçdaroğlu görüşmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
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