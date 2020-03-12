TBMM Başkanı Şentop Mecliste yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılış törenine katıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop Mecliste yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılış törenine katıldı-2 - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop Mecliste yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılış törenine katıldı-2

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop Mecliste yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılış törenine katıldı-2.

TBMM Başkanı Şentop Mecliste yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılış törenine katıldı-2, System.String[]

TBMM Başkanı Şentop Mecliste yapılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı açılış törenine katıldı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: DHA
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