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TBMM Başkanı Şentop, Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı Açıklaması

29.01.2022 23:58
TBMM Başkanı Şentop, Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temel meselelerinin medeniyetle toplum ve medeniyetle devlet arasında kopan rabıtayı yeniden sağlamak olduğunu belirterek, "Aslında siyasi mücadelemizin varmak istediği hedef de budur.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temel meselelerinin medeniyetle toplum ve medeniyetle devlet arasında kopan rabıtayı yeniden sağlamak olduğunu belirterek, "Aslında siyasi mücadelemizin varmak istediği hedef de budur. Malazgirt ve İstiklal Harbimiz böyledir, milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleştiği zamanlardır. Bunun bir örneğini de 15 Temmuz'da yaşadık." dedi.

Şentop, Grand Pera Emek Sahnesinde düzenlenen Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'nda, üstat Sezai Karakoç'a göre tek bir medeniyet olduğunu, bunu da vahiy medeniyeti olarak nitelediğini söyledi.

Medeniyet kelimesinin bugün bir dünya görüşü ve paradigma olarak kullanıldığını dil getiren Şentop, maddi manevi bütün değerlerin medeniyet kavramı içinde tabir edildiğini anlattı.

Şentop, Sezai Karakoç'un milleti de medeniyet toplumu olarak tanımladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel meselemiz, medeniyetle toplum ve medeniyetle devlet arasındaki kopan rabıtayı yeniden sağlamak, bunları bütünleştirmek. Medeniyetin toplumuyla medeniyetin devletini bir araya getirmek. Bir başka ifadeyle milletin değerlerini devletin değerleriyle bütünleştirmek. Milletin değerlerini devletin değerleri haline getirebilmek. Aslında siyasi mücadelemizin varmak istediği hedef de budur. Bu bütünleşmeyi sağladığımız zamanlarda biz büyük hamleler yapabilmişiz millet olarak. Malazgirt ve İstiklal Harbimiz böyledir, milletin değerleri ile devletin değerlerinin bütünleştiği zamanlardır. Bunun bir örneğini de 15 Temmuz'da yaşadık."

"Gençlere ümidi ve öz güveni aşılamak için gayret göstermeliyiz"

Şerif Mardin'in Osmanlı'da devlet yönetimini değerlerin gücü üzerine yapılandırdığını kaydeden Şentop, "Halkın ve devletin değerleri aynı olduğu zaman milletle devlet birleşmesi gerçekleşir. Birbirinden uzaklaşan medeniyet-toplum, medeniyet-devlet ve medeniyet-insan kavramlarını bir araya getirmek, milletle devleti medeniyet çizgisinde buluşturmak, yapmış olduğumuz bütün siyasi mücadelenin çıkış noktaları aslında budur, milletin değerlerini, medeniyetin değerlerini, devletle bütünleştirmektir." diye konuştu.

Şentop, bir medeniyetin kendi havzası dışında da bir cazibe oluşturmasının, o medeniyetin bir yükseliş içinde olduğunu gösterdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bilhassa yaşamış olduğumuz pandemi döneminde insanların ve toplumların gerçek karakterleri ortaya çıktı. Bu zor günlerde devletlerin de karakterleri ortaya çıktı. Bu süreçte Türkiye karakterinin gereğini ortaya koydu, birçok ülkeye sağlık malzemesi yardımında bulundu. Bu tavır yapay bir tavır değil, bu bizim medeniyetimizin ve bu medeniyetin bize verdiği değerlerin bir tezahürüdür. Gençlere, bizden sonraki kuşaklara da bu ümidi ve öz güveni aşılamak için gayret göstermeliyiz."

Medeniyet Derneğinin "10. Yıl Vefa Programı"nda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Şentop, "Birbirimizin inandığı değerlere de vefa ve sadakat gösteriyoruz. Büyük davalar ancak vefa ile kaimdir. Dostluklar, yol arkadaşlığı ikna edilmiş değil, inanmış insanlarla yürünebilir. Büyük davalar, inanmışların omuzlarında yükselecek davalardır. Bu nedenle vefa buluşmasını bu derinlik içinde anladığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

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Medeniyet Derneği, Mustafa Şentop, 15 Temmuz, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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