Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti - Anıta çelenk konulması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti

- Anıta çelenk konulması

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk anıtını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: AA
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