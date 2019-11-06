TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti - Anıta çelenk konulması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:58 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti
- Anıta çelenk konulması
Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk anıtını ziyaret etti.
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