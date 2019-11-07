TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
6 saat önce
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:50 Kaynak: İHA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
(İHA))
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