Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meksika'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti. Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

(İHA)

Mustafa Şentop, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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