Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent  Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyetinin Atatürk anıtına çelenk koyması


Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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