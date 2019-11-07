Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı
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TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktıMeksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Meksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
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