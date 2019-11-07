Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Son Dakika Dünya TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent  Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.


Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
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