TBMM Başkanı Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde mektup yazarak kendisinden sınıfı için akıllı tahta isteyen ortaokul öğrencisi Asya Büyük'ün talebini yerine getirerek öğrencilere sevinç yaşattı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asya Büyük, TBMM Başkanı Şentop'a mektup yazdı. Büyük, mektubunda, "Bizim okulda 5-A sınıfımızın akıllı tahtası bulunmamaktadır. Biz ve öğretmenlerimiz ders işlerken mağduriyet yaşıyoruz. Bunun için arkadaşlarımla sizden ricamız akıllı tahta. Okulumuzdaki sorunun çözülmesini diliyor ve bütün kalbimle istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şentop, mektubun kendisine ulaştırılmasının ardından ilgililere talimat verdi. Bir süre sonra Asya'nın sınıfına akıllı tahta monte edildi.

"Arkadaşlarımla çok mutlu olduk"

Asya Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şentop'un mektubu okuyup sınıflarına akıllı tahta göndermesinin kendisini ve arkadaşlarını çok mutlu ettiğini söyledi.

Mektubunun hemen karşılık bulmasına çok şaşırdığını belirten Büyük, "Daha önce 23 Nisan'da mektup yazmak istemiştim. Sonra araştırdım ve Mustafa Şentop Bey'e mektup yazmaya karar verdim. Mektubu yazıp gönderdikten sonra Mustafa Şentop bana hediyeler yolladı. Mektubumu çok beğendiğini söyledi." dedi.

Büyük, ikinci mektubunun ardından akıllı tahta talebinin de hemen yerine getirildiğini anlatarak, "Dün Mustafa Şentop Bey beni aradı. Akıllı tahtanın bu hafta veya diğer hafta geleceğini söyledi. Tahtanın bugün geleceğini bilmiyordum. Sabah tahtayı görünce çok sevindim. Akıllı tahtamızın olması bizi çok mutlu etti. Artık derslerimizi daha rahat işleyebileceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Simay Akbaş ise sabah sınıfta akıllı tahtayı gördüklerinde çok sevindiklerini, artık daha güzel ders işleyebileceklerini ifade etti.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de mektubu yazan öğrenciye ve öğrencinin isteğini yerine getiren Şentop'a teşekkür etti.