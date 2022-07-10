TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da bayramlaşma programına katıldı (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünya yeniden kuruluyor, yeni kurulan dünyada Türkiye'nin bu şekilde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak var olmasını arzu ediyoruz." dedi.

Bayramı geçirmek üzere memleketi Tekirdağ'a gelen Şentop, Valilik tarafından Rumeli İskelesi'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, bayramların öneminden söz etti.

Dünyada ekonomide, iktisatta, uluslararası ilişkilerde ve devlet yönetimlerinde yeni ittifaklar kurulduğunu ifade eden Şentop, böyle bir dönemde Türkiye'yi güçlendirme ve büyütme hedefinin en önemli hususların başında geldiğini vurguladı.

Şentop, amaçlarının millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, devlet - millet bütünleşmesini sağlayarak, Türkiye'yi bölgesinde, dünyada sözü dinlenen, kararı merak edilen bir devlet haline getirmek olduğunu ifade etti.

"20. yüzyılda kurulan dünya düzeni yıkılıyor"

Şentop, dünyada 20. yüzyılda kurulan düzenin yavaş yavaş çöktüğünü söyledi. Bu düzenin felsefe olarak çöktüğünün altını çizen Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20. yüzyılda kurulan düzen felsefe olarak çöktü, paradigma bitti, iflas etti. Şimdi onun o çöküşün tamamlanması bekleniyor. Uluslararası sistem, işte Birleşmiş Milletler'den (BM) birçok ittifaklara kadar bunların dünya barışını sağlamak için kurulduğunu biliyoruz ama bunu yapamadılar, gerçekleştiremediler.

BM, işte en son hemen yakınımızda Rusya- Ukrayna savaşında hiçbir tesir gösteremedi esamesi bile yok. Çünkü beş ülke var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi alınacak karara itiraz etti mi BM'den karar çıkmıyor. Bu ülkelerden bir tanesi de Rusya, o çatışmanın, savaşın tarafı. Dolayısıyla kendi aleyhine bir kararın çıkmasına müsaade etmiyor. Veto ediyor ve BM tamamen işlevsiz kalıyor."

"Yeni dünya düzeni kuruluyor"

Şentop, uluslararası ilişkiler alanında, uluslararası alanda kurulmuş yapıların, anlayışların değişmeye başlamasıyla ortaya yeni yeni anlayışların çıktığını dile getirdi.

Soğuk Savaş yıllarında uzun süre NATO'ya uzak kalan, girmeyen İsveç ve Finlandiya'nın şimdi NATO'ya girmek istediğini anımsatan Şentop, "Biliyorsunuz hatta Finlandiya daha önce uluslararası ilişkilerde de bilim alanında bir tabir Finlandiya'dan hareketle ortaya konulmuş. 'Finlandiyalılaşma' diye bir tabir var. Nedir o işte yanındaki büyük güçlü bir ülkenin politikalarına doğrudan karşı çıkmamak suretiyle uluslararası ilişkiler kurmak falan. Buna dikkat ederek yaşamış ve soğuk savaş döneminde NATO'ya girmeyi de düşünmemiş şimdi düşünüyor. Niye çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası hukuk alanında, ekonomide, iktisatta yeni bir dünya kuruluyor." şeklinde konuştu.

"Tam istiklal hedefi"

Şentop, yeni kurulan dünya içerisinde Türkiye'nin kendi başına müstakil hareket edebilecek uluslararası etkilerden başka ülkelerin etkilerinden, yönlendirmelerinden uzak kalabilecek kendi politikalarını her alanda kurabilecek, sürdürebilecek bir hale gelmesini istediklerini belirtti.

Güçlü Türkiye oluşturma hedefiyle çalışıldığına dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Bizim Milli Mücadele dönemindeki tabirle tam istiklal haline Türkiye'yi kavuşturmak. Yani bir, güçlü bir Türkiye. İkincisi de tam istiklale sahip kendi başına politikalar üreten. Bunun maliyetleri var tabii ki yani sistem kendi kontrolünde olsun istiyor uluslararası sistem bütün ülkeleri her alanda. Bunun dışına çıkmaya çalıştığınız takdirde size bazı zorluklar çıkartıyor şüphesiz ama içinde kalmanın zorlukları da daha büyük. İstedikleri zaman kontrol ettikleri bir ekonomi istedikleri zaman kontrol ettikleri bir uluslararası politika olursa bunun başka maliyetleri var. Biz tam istiklalle her alanda kendi politikalarımızı kendimizin ürettiği uluslararası sistemin tesirlerinden azade bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz.

Önce güçlü Türkiye bunu sağlayacak, buna temel olacak. Tam istiklale sahip bir Türkiye bunun mücadelesini veriyoruz. Tam da bunun zamanındayız. Dünya yeniden kuruluyor, yeni kurulan dünyada Türkiye'nin bu şekilde tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye olarak var olmasını arzu ediyoruz. Tabi bu bir taraftan fiziken çalışmakla oluyor. Bir taraftan da manen dua etmek istemek, bir araya gelmek, birbirimize sahip çıkmak, birbirimizi desteklemek, bu ideallere gönül vermekle oluyor. İşte bugünler bu maneviyatın yüksek olduğu günler onun için dua ediyoruz. Cenabı Hak milletimizi, devletimizi güçlü ve payidar kılsın. Bu tam bağımsızlık idealine yaklaşmak için, milletimizin gayretleriyle en kısa zamanda bizi muvaffak kılsın."

Daha sonra Şentop, Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığının bayramlaşma törenlerine katıldı.

Şentop, ardından, Zübeyde Hanım Huzurevi'nde yaşlıların bayramını kutladı, Zübeyde Hanım Çocuk Evi'ndeki çocuklara hediye dağıttı.

Şentop'a Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.