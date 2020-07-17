TBMM Başkanı Şentop, memleketinde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, memleketinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
Yunan ekibi Larissa, "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı formayla sahaya çıkacak
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'da bulunan Eski Camii'nde cuma namazı kılan TBMM Başkanı Şentop'a AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan tarafından Ayasofya Camii'nin tablosu hediye edildi. Şentop, daha sonra çarşı esnafını gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çarşı esnafını ziyaretin ardından Şentop, Süleymanpaşa Belediyesine geçerek Başkan Cüneyt Yüksel'i ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı da makamında ziyaret etti.


Şehit ailesi unutulmadı


Çarşı, belediye ve valilik ziyaretini tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların indirilmesi esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'daki ailesinin evine geldi. Şentop burada, şehidin annesi Fatma ve babası Basri Akgöz'e taziyelerini iletti. - TEKİRDAĞ

Ayasofya Camii, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, memleketinde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı 22:59 Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor 22:57 Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı 21:32 Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 18:47 Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:03 Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak 16:02 Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz sonrası cemaate baklava ikram edilecek 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
23:00
Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
22:59
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
22:57
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
21:32
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 00:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Başkanı Şentop, memleketinde çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]