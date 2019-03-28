TBMM Başkanı Şentop Memleketinde Esnafı Gezdi
56 dakika önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı seçildikten sonra memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Mustafa Şentop, bugün de Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da öğle namazının ardından çarşı esnafını gezdi. Çınarlı Mahallesi'nde esnafa 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra Hükümet Caddesine geçti. Hükümet Caddesi boyunca esnafı gezen Şentop zaman zaman kahvehanelere de girerek vatandaşlarla bir araya geldi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:52 Kaynak: İHA
CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi
Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi
Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!