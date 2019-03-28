TBMM Başkanı Şentop Memleketinde Esnafı Gezdi

TBMM Başkanı Şentop memleketinde esnafı gezdiTEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Şentop memleketinde esnafı gezdi



TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı seçildikten sonra memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Mustafa Şentop, bugün de Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da öğle namazının ardından çarşı esnafını gezdi. Çınarlı Mahallesi'nde esnafa 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra Hükümet Caddesine geçti. Hükümet Caddesi boyunca esnafı gezen Şentop zaman zaman kahvehanelere de girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: Lüks Araçlara Binmeyeceğim

Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi

Pazar Ortasına Bırakılan Araç Pazarcıları İsyan Ettirdi

Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi!