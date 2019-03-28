Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Memleketinde Esnafı Gezdi

TBMM Başkanı Şentop Memleketinde Esnafı Gezdi

12 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop memleketinde esnafı gezdiTEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Şentop Memleketinde Esnafı Gezdi, System.String[]
TBMM Başkanı Şentop memleketinde esnafı gezdi

TEKİRDAĞ - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.
TBMM Başkanı seçildikten sonra memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Mustafa Şentop, bugün de Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da öğle namazının ardından çarşı esnafını gezdi. Çınarlı Mahallesi'nde esnafa 'hayırlı kazançlar' dileyen Şentop, daha sonra Hükümet Caddesine geçti. Hükümet Caddesi boyunca esnafı gezen Şentop zaman zaman kahvehanelere de girerek vatandaşlarla bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:30 Kaynak: İHA

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