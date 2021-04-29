TBMM Başkanı Şentop: "(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir" - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: "(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir"

Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongresi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürşüye gelişi ve konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama...

Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongresi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürşüye gelişi ve konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongresi'ne katıldı. (1)

Son Dakika

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı

Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı

Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir

2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi

Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi

Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor