TBMM Başkanı Şentop: "Mescid-i Aksa'da masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum" - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan saldırıyla ilgili, "Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı. TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Ramazan'da Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez. Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum. İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir."

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)