TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile görüştü

7 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de Kırgızistan ve Özbekistan meclis başkanları ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de Kırgızistan ve Özbekistan meclis başkanları ile görüştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9'uncu Genel Kurulu'na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgız ve Özbek mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop, TÜRKPA Genel Kurulu ile ilgili, "8'incisini biz yapmıştık. Dönem başkanlığı bizdeydi, dün itibariyle Azerbaycan'a devretmiş olduk. Toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın ilham Aliyev ile ikili görüşme yaptık. Onun dışında da farklı ülkelerden Meclis Başkanlığı ile görüşmeler yaptık. Bu sabah Özbekistan Senato Başkanı ile Kırgızistan Meclis Başkanı ile görüştük. Dün de Azerbaycan meclis başkanıyla görüşmemiz oldu yine Kazakistan meclis başkanıyla da görüştük. Bu Asamble parlamentolar arası bir kuruluş ve bu kuruluşun uluslararası alanda daha etkin olmasını hem daha fazla güçlenmesini hem de faaliyet alanını genişletmesini istiyoruz, ayrıca üye sayısının da artmasını istiyoruz. Türk dili konuşan başka ülkeler var Türk bayisi değil. Onlardan birisi Özbekistan'dı. Özbekistan'da bu pazar günü seçim var. Seçimlerin ardından Özbekistan da inşallah buraya üye olacak. Türkmenistan da katılıyor, onun da üye olmasını arzu ediyoruz. Bu yönde de gayretlerimiz çalışmalarımız olacak. Güzel toplantılar oldu. Bütün ülkelerin mutabık kaldığı hususlar TÜRKPA'nın güçlendirilmesi, daha etkin hale getirilmesi yönündeydi. Bununla ilgili mevzuat değişiklikleri oldu. TÜRKPA'nın genç parlamenterler ve kadın parlamenterler grupların oluşturulması yönünde kararlar alındı. Çok verimli toplantılar yaptık. Azerbaycan'da da ikili ilişkiler konusunu değerlendirme imkanımız oldu" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile ikili görüşme gerçekleştirdikten sonra Azerbaycan'dan ayrılacak.

(Kamil Nadirli/İHA)

TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşları ile görüştü

Mustafa Şentop, Özbekistan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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