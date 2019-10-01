TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini...
2 saat önce
TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini yalnız bırakmayan Hint Müslümanlarının dostluğunu unutmamıştır ve Keşmir meselesinde Pakistan'ın yanında yer almayı vazife addetmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:48 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini yalnız bırakmayan Hint Müslümanlarının dostluğunu unutmamıştır ve Keşmir meselesinde Pakistan'ın yanında yer almayı vazife addetmektedir. Yine milletimiz, Filistin'de İsrail'in sergilediği devlet terörünü bütün kalbiyle telin etmekte ve Filistinli kardeşlerinin yanında durmaktadır."
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