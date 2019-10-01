Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini...
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TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini...

2 saat önce

TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini yalnız bırakmayan Hint Müslümanlarının dostluğunu unutmamıştır ve Keşmir meselesinde Pakistan'ın yanında yer almayı vazife addetmektedir.

TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Milletimiz, bundan 100 yıl önce istiklali için ayağa kalktığında kendisini yalnız bırakmayan Hint Müslümanlarının dostluğunu unutmamıştır ve Keşmir meselesinde Pakistan'ın yanında yer almayı vazife addetmektedir. Yine milletimiz, Filistin'de İsrail'in sergilediği devlet terörünü bütün kalbiyle telin etmekte ve Filistinli kardeşlerinin yanında durmaktadır."

Filistin, Pakistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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