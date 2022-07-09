TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz

09.07.2022 13:39

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını İstanbul’daki Ayasofya Camii'nde kıldı. Cami çıkışı Kurban Bayramı mesajları vererek "Milletimizim Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz" dedi. Şentop, daha sonra basın mensuplarına baklava ikram etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını İstanbul'daki Ayasofya Camii'nde kıldı. Cami çıkışı Kurban Bayramı mesajları vererek "Milletimizim Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz" dedi. Şentop, daha sonra basın mensuplarına baklava ikram etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını İstanbul'daki Ayasofya Camii'nde kıldı.

Cami çıkışı Kurban Bayramı'nı kutlayan ve bayram mesajları veren Şentop, basın mensuplarına baklava ikram ederek, sohbet etti.

Şnetop, şunları söyledi:

"Öncelikle sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Milletimizim Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. İslam dünyasının, ailemi İslam'ın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bu bayramın bu bereketli günlerin İslam dünyası için dirilişe vesile olmasını, bütün insanlık içinde hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

Bizim dinimizde, kültürümüzde iki büyük bayram var. Bunlardan en büyüğü il-i ekber denilen büyük bayram denilen bayram da bu bayram. Esasen hac bu bayram günlerinde gerçekleşiyor. Dün arife günü Arafat'ta vakfe vardı. Onların duaları da hem ülkemizin milletimizin iyiliği, huzuru, refahı, istikrarı, barışı için hem de insanlığın iyiliği için duaları bizim dualarımızda onların dualarıyla beraber kabul olunan dualar arasında olsun.

Ülke içinde ülke dışında milletimizin huzuru için, vatanımızı korumak için, nöbette olan vazife yapan bütün askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize de buradan bayramlarımızı tebrik ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin, onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabı hak bütün şehitlerimize, vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onların daima hatırımızda olduklarını da ifade etmek isterim. Sizlerin de bayramını tekrar tebrik ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Şentop, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz - Son Dakika

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