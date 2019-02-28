TBMM Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.



TBMM Başkanlığı makamına gelen Bakan Akar ve komutanlar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından kapıda karşılandı.



TBMM Başkanı Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Akar, kendisine yeni görevinde başarı diledi.



Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi