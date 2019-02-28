Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı Kabul Etti

TBMM Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı Kabul Etti

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

TBMM Başkanlığı makamına gelen Bakan Akar ve komutanlar, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından kapıda karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Akar, kendisine yeni görevinde başarı diledi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:53 Kaynak: AA

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