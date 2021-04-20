TBMM Başkanı Şentop: Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Mısır ve Libya için bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu, dostluk gruplarımız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Mısır ve Libya Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması için, AK Parti tarafından yapılan başvuruya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, dostluk grubu kurulmasına ilişkin öneriyi kendisinin gündeme taşıdığını ifade etti. Parlamenter diplomasisinde dostluk gruplarının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Şentop, "Parlamenter diplomasisinin en önemli ayağı dostluk grupları. Bizim Meclisimizde bir çok ülkeyle iligli olarak kurulmuş dostluk grupları var. Bunların arasında Libya ve Mısır yoktu. Genel sebepler dışında; ayrıca karşı ülkenin parlamentosunda da bir dostluk grubu kurulma ihtimali dikkate alınıyordu, dostluk gruplarının oluşumunda. Ben bazı arkadaşlarımla konuşmuştum, geçen hafta. Mısır ve Libya için de bir dostluk grubunun kurulması önemli. Çünkü parlamenter diplomasinin öncü grubu, dostluk gruplarımız. Bir çok alanda parlamentolararası temaslar kurulurken, bunların başlangıcı ve sürdürülmesi dostluk grupları eliyle oluyor. Bu sebeple bunun çok faydalı olacağını düşündüm. Bu bakımdan bu gün dostluk grubu kurulması yönünde bir adım atılmasını memnuniyetle karşıladım" ifadelerini kullandı.Şentop, Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri konusunda da bir adım atılıp atılmayacağı konusuna ilişkin, "Bunun için erken. Henüz İsrail ile seçim sonrası parlamentonun oluşumu, hükümetin oluşumu ile ilgili tablo ne olacak, nereye doğru gidecek, onu bilmiyoruz. Onun için önce tabi parlamentonun kendi iç işleyişi ile ilgili temel hususların ortayla çıkması lazım. Böyle bir niyet var mı, yok mu, bilmek görmek lazım" değerlendirmesinde bulundu.