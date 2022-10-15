TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı Gombojav ile bir araya geldi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Moğol mevkidaşı Gombojav ile bir araya geldi

15.10.2022 05:27

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Zandanshatar Gombojav ile bir araya geldi.

Şentop, TBMM'de Gombojav ile baş başa yaptığı görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Moğolistan'ın Türkiye'yi 2011'de "Üçüncü Komşu" olarak ilan ettiğini ve iki ülke arasında köklü tarihi, kültürel bağların bulunduğuna dikkati çeken Şentop, "Millet şuurumuzun oluştuğu toprakların kadim Moğolistan coğrafyasına denk düşmesi, ilişkilerimizin sağlam bir temele oturmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Tarihteki ilk üç Türk devletinin bugünkü Moğolistan coğrafyasında kurulduğunu aktaran Şentop,"Moğolistan, Türk tarihi açısından çok sayıda eşsiz bir anıtsal mirası barındırmakta ve tarihte Türk dilinde yazılmış, 'Türk' ve 'Türk milleti' ifadelerinin ilk kez geçtiği yazıtlara ev sahipliği yapmaktadır. Ata topraklarımız olan Moğolistan'da milletimizin kadim tarihinin iki ülkenin değerli akademisyenlerince incelenmesini ve bu yönde artan çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türk-Moğol akademik iş birliği sonucunda Türkiye'de önemli keşiflere imza atıldığını da belirten Şentop, Van il sınırları içerisinde Cengiz Han'ın torunu, İlhanlı Devleti'nin kurucusu Hülagü Han'ın yazlık sarayı olarak bilinen sarayın kalıntılarının bulunmasının bu durumun en somut ve yakın örneği olduğunu vurguladı. Şentop, mevkidaşına, söz konusu çalışmaya verdiği destek için teşekkür etti.

Bilge Tonyukuk Anıtı için inşa edilecek Müze Projesi'ne de değinen Şentop, "Projenin ihalesini tamamladık. Gerekli bazı idari prosedürlerin tamamlanmasını takiben kısa sürede inşaata başlayacağız. Ortak tarihimiz, ülkemizden Moğolistan'a yönelik önemli bir turizm potansiyeli oluşturuyor. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için öncelikle ulaştırma alanında ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye de değinen Şentop, örgütün Türkiye dışında birçok ülkede faaliyet gösterdiğini ve o ülkeler için de milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Moğolistan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almasından duyulan memnuniyeti dile getiren Şentop, FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) devredilmesi seçeneği de dahil, Moğol makamlarıyla her türlü iş birliğine açık olunduğunu ifade etti.

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine ulaştırmayı çok istiyoruz"

Moğolistan Ulusal Büyük Kuralı Başkanı Gombojav ise iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin binlerce yıl önceye dayandığını belirtti.

Gombojav, "Kültürel ve tarihi bağa dayanan siyasi ekonomik ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine ulaştırmayı çok istiyoruz." ifadesini kullandı. Orhun Vadisi'nde yapılan arkeolojik çalışmalar ile ilgili Mecliste bir çalışma grubu kurulduğunu aktaran

Gombojav, bu konudaki çalışmaları yerinde inceleyen milletvekilleriyle birlikte Türkiye'ye geldiğini kaydetti. Türkiye'nin bu çalışmalara verdiği desteğin önemine dikkati çeken Gombojav, arkeolojik çalışmalar için Ankara'dan destek talebini yineledi.

Gombojav, Şentop'a, ilk kez Noyan Dağı'nda bulunan ve aslı Ermitaj Müzesinde sergilenen Hun ve Altay satranç takımını hediye etti.

Şentop ile Gombojav görüşme sonrası 15 Temmuz'da bombalanan alana karanfil bıraktı. Şentop daha sonra mevkidaşına Genel Kurul salonunu gezdirdi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Şentop, Moğolistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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