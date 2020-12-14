Meclis Başkanı Şentop: FETÖ sadece Türkiye'ye değil kök saldığı ülkelere de tehdit - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "FETÖ sadece Türkiye için değil, bahse konu okullar aracılığı ile yaymakta olduğu fikirler ve sahip olduğu okullar aracılığıyla elde ettiği gelirler ile kök saldığı ülkelere de tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Moldova Büyükelçisi Dmitri Croitor'u makamında kabul etti. Mart ayında göreve başlayan Croitor'un, Türkiye'ye büyükelçi olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, "Gagauz bir soydaşımızın bu göreve atanması bizleri ayrıca sevindirmiştir" diye konuştu.