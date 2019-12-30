TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi

6 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Meclis'te bir araya geldi.

Şentop, yaptığı konuşmada, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Şentop, "Üst düzeydeki bu ziyaretinizi, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin büyük bir göstergesi olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Moldova Başbakanı Ion Chicu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Moldovalı bakanlar ile her iki ülkeden milletvekilleri yer aldı.

Şentop daha sonra, konuk Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verdi.

TBMM Başkanı Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile bir araya geldi

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Moldova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:13 Kaynak: AA
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